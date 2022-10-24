Скульптуры в Летнем саду начали готовить к зимним холодам

Сотрудники садово-парковых предприятий Петербурга начали готовить скульптуры в Летнем саду к приходу зимы, информирует пресс-служба Смольного.

Изначально фигуры и бюсты оборачивают хлопковой тканью, после чего "консервируют" в деревянных футлярах, помогая им защититься от влаги, снега, льда и скачков температуры.

Подобные методы "консервации" обусловлены тем, что скульптуры сделаны из итальянского мрамора, который плохо реагирует на морозы.

Всего в Летнем саду находятся свыше 90 разнообразных фигур.

Ящики со скульптур снимут только весной. В этом году сад открыл свои двери для посетителей 1 мая.