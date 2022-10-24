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Новости 10:52

СК изучит слова журналиста Красовского, призывавшего к насилию над украинскими детьми

фото ЗакС политика СК изучит слова журналиста Красовского, призывавшего к насилию над украинскими детьми

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на резонансные слова журналиста RT Антона Красовского, высказанные в эфире его авторской программы "Антонимы". Глава СК поручил провести проверку изречений медийного деятеля и доложить ему о результатах.

Просьба изучить содержимое речи Красовского поступило от некоего пользователя социальных сетей, сообщили в пресс-службе Следкома.

"Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений", — отмечается в релизе СК.

О проведённой проверке Бастрыкину должен доложить начальник ГСУ по Москве Андрей Стрижов.

В эфире "Антонимов" журналист беседовал с писателем Сергеем Лукьяненко, который делился с ним своими детскими переживаниями. По его словам, когда в 1980-х годах он отдыхал на Украине, будучи 12-летним мальчиком, уже тогда некие сверстники заявляли ему якобы об "оккупации москалями". В ответ на это Красовский разразился гневной тирадой, суть которой сводилась к тому, что по отношению к таким детям следует применять насилие.

После того, как видео получило в том числе широкую международную огласку, глава RT Маргарита Симоньян отстранила Красовского от работы. Сам он, комментируя собственный выпад, заявил, что "ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет".

Фото: Антон Красовский / "ВКонтакте"


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