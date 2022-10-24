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Новости 11:46

Свыше 350 млн рублей направят в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области на медосмотр детей

фото ЗакС политика Свыше 350 млн рублей направят в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области на медосмотр детей

Российское правительство выделит более 353 млн рублей на медицинский осмотр детей в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, постановление кабмина подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребятишек", — сообщается в публикации кабмина от 24 октября в его Telegram-канале.

Деньги будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России в качестве субсидии. Средства выделят из резервного фонда правительства.


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