Жителя Ухты заподозрили в порче мемориальной доски в честь ополченца ДНР Моторолы

Жителя Ухты Владимира Ляшко задержали по подозрению в порче мемориальной доски, установленной в городе в память о командире подразделения "Спарта" ДНР Арсене Павлове, также известном как Моторола, передаёт "ОВД-Инфо"*.

Ляшко вменяют статью об уничтожении мемориального сооружения лицу, защищавшему Отечество или его интересы. Статья (ч. 1 ст. 243.4 УК) предусматривает до трёх лет колонии.

Сестра Ляшко рассказала, что 23 октября дома у её брата были проведены обыски. По её словам, во время процессуальных действий Ляшко не предъявили никаких документов об обыске и не уведомили его, по какой статье возбуждено уголовное дело. В квартире искали молотки и топоры, однако в итоге изъяли технику — ноутбук и смартфон Ляшко, а также планшет и телефон его матери.

На данный момент Ляшко находится в ИВС, на 24 октября назначено заседание суда по избранию для него меры пресечения.

Мемориальную доску в честь Моторолы, который является уроженцем Ухты, неизвестный в капюшоне разбил и облил красной краской в начале октября. Сама табличка появилась в июне.

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