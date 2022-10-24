Правительство потратит миллиард рублей на создание центров разработки электроники

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении в 2022-2023 годах одного миллиарда рублей на создание российских малых и средних центров создания электроники, сообщила пресс-служба правительства 24 октября.

Средства из бюджета будут выделять в виде субсидий на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. "Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентой базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Ещё одним направлением финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные рынки", — указали в кабмине.

Оператором субсидий станет фонд "Сколково". Предполагается, что решение позволит стимулировать импортозамещение и прийти в итоге к технологическому суверенитету в сегментах электронной промышленности. Всего же в правительстве считают, что к 2030 году в стране должно будет действовать не менее 100 таких центров.