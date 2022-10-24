Комблаг начинает борьбу с гололедицей на дорогах

Ввиду первых серьёзных заморозков, которые пришли в Петербург минувшей ночью, комитет по благоустройству известил о начале работ по предотвращению обледенения дорог, информирует пресс-служба Смольного.

Пока что дороги обрабатываются только там, где это наиболее необходимо. В будние дни подобные меры были излишни, так как температура в городе держалась плюсовая.

В течение недели с улиц собрали и вывезли почти 1500 тонн смета и 885 кубометров мусора. На мытьё магистралей потратили 30 тысяч кубометров воды и 8 тысяч литров шампуня.

Сотрудники садово-парковых предприятий продолжают высадку деревьев и кустарников, а также луковиц тюльпанов, нарциссов, мускари, крокусов. Уборкой в садах занимаются 262 машины и 859 работников. Улицы Петербурга чистят и моют 569 единиц техники и 996 дворников.