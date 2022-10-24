В Смольном рассказали о жалобах семей мобилизованных

Вице-губернатор Олег Эргашев поведал о том, на что наиболее чаще жалуются семьи мобилизованных горожан, передаёт "Петербургский дневник".

Так, он отметил, что подавляющее большинство жалоб касается выплат, сроков их начисления и способов получения. Эргашев подчеркнул, что все эти вопросы находятся на личном контроле губернатора. В случае, если семья не получила выплат, ей следует обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного.

Также у населения возникают вопросы, касающиеся предоставления соцуслуг для семей с детьми, пожилых людей, инвалидов. По данному направлению, отметил вице-губернатор, обращений меньше. Кроме того, в Центре организации социального обслуживания (ЦОСО) начиная с 10 октября началось информирование родных мобилизованных по вопросам получения данного вида помощи. Организован номер горячей линии ЦОСО — 576-0-576.