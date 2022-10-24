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Новости 14:01

Задержали координатора "Молодого Петербурга"

фото ЗакС политика Задержали координатора "Молодого Петербурга"

Координатора сообщества "Молодой Петербург", устраивавшего перформансы с критикой губернатора Александра Беглова, Максима Леонова задержали два мужчины в штатском, сообщила ЗАКС.Ру его супруга Яна Леонова.

Жена стала свидетельницей инцидента. По ее словам, к Леонову подошли в паркинге. Неизвестные представились уголовным розыском, их лица были закрыты масками.

Номер отдела, в который повезли координатора "Молодого Петербурга", Леонова не знает. Связаться с ее мужем ЗАКС.Ру не удалось. 

Несколькими днями ранее "Молодой Петербург" опубликовал фотографии своего перформанса "Раздача пустых обещаний". На снимках запечатлен картонный макет губернатора Беглова с кульком семечек в руках. 

Подобные инсталляции сообщество устраивало неоднократно. Активисты, как правило, критиковали Беглова и других чиновников Смольного. В частности, в сентябре Леонов гулял по городе с макетом "хрущевки" за спиной, протестуя против закона о комплексном развитии территорий.

Обновлено в 14:48. Леонова доставили в 43-й отдел полиции. 

Фото: ВКонтакте/Молодой Петербург


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