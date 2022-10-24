В Госдуму внесли закон о переводе в российскую юрисдикцию юрлиц и ИП в новых регионах

На рассмотрение Государственной думы 24 октября поступил законопроект о переводе в российскую юрисдикцию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава аналогичного комитета Госдумы Павел Крашенинников.

Согласно законопроекту, до конца 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) должны поступить сведения о наименовании, адресах и руководителях юридических лиц, числящихся в соответствующих реестрах четырех регионов. В дальнейшем они будут обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством. В ДНР и ЛНР крайним сроком назначено 31 декабря 2023 года, в Херсонской и Запорожской областях — 30 июня 2024 года. Те, кто не успеют выполнить требования в назначенный срок, будут исключены из ЕГРЮЛ.

Если юрлица не были зарегистрированы в соответствующих реестрах четырех регионов, то они будут вправе обратиться для регистрации в ЕГРЮЛ. В ДНР и ЛНР сделать это будет можно до 30 июня 2023 года, в Херсонской и Запорожской областях — до 31 декабря того же года.

Что касается индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории новых регионов, то они получат право работать без перерегистрации до 30 июня 2023 года. После этой даты им потребуется зарегистрироваться в качестве ИП в установленном порядке.