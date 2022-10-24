Смольный намерен увеличить бюджет 2022 года ещё на 33,2 млрд рублей

На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга 24 октября депутаты обсудили поправки к корректировке бюджета города на 2022 год, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Глава комитета финансов Светлана Енилина представила предложение губернатора по изменению к документу.

Она сообщила, что доходы бюджета предлагается увеличить ещё на 33,2 млрд рублей. Расходы должны вырасти ещё на 20,8 млрд рублей, рассказала Енилина.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский отметил, что власти намерены увеличить резервный фонд ещё почти на 6 млрд рублей. При этом две недели назад в фонд уже согласились добавить 15 млрд рублей, напомнил парламентарий. Резервный фонд тратят на непредвиденные расходы, добавил Вишневский и поинтересовался, что случилось за две недели, из-за чего снова надо увеличивать эту строку расходов.

Глава комфина Енилина ответила, что ранее выделенные резервному фонду деньги практически все уже освоены. Они ушли на борьбу с коронавирусом, покупку техники для уборки улиц и другие направления, сообщила чиновница. Теперь, по ее словам, резервный фонд необходимо пополнить.

София Саттарова