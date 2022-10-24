ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:48

Участок земли у Пулково выставили на продажу за 410 млн рублей

фото ЗакС политика Участок земли у Пулково выставили на продажу за 410 млн рублей

Участок земли более 11 гектаров, расположенный рядом с Outlet Village Пулково, пустят с молотка: стартовая цена лота составляет 410 млн рублей, сообщает Российский аукционный дом.

Торги будут проведены согласно поручению коммерческого банка "РостФинанс". Лот содержит непрофильное имущество банка — земельный участок под некоммерческую застройку в Шушарах на второй линии Пулковского шоссе.

Предполагается, что на участке в будущем разместится торговый или финансовый центр. Заявки принимаются до 7 декабря.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама