Комтранс рассказал об устройстве выделенной полосы для автобусов на время ремонта "Чернышевской"

На Лиговском проспекте от улицы Жуковского до Невского проспекта появилась выделенная полоса для автобусов, рассказал 24 октября комитет по транспорту. С ее помощью комитет рассчитывает разгрузить пассажиропоток на время ремонта станции метро "Чернышевская", которая закроется 25 октября.

"Полоса обустроена на период проведения реконструкции станции метро "Чернышевская". По ней будет курсировать дополнительный временный автобус № 136М большого класса вместимостью до 100 человек", - известил комтранс в своем Telegram-канале.

Кроме того, по этой же полосе будут ходить автобусы №№ 22, 105, 136, 169А, также задействованные в компенсационных перевозках.

Также с завтрашнего дня на 2,5 часа продлят работу вестибюля № 2 станции метро "Площадь Ленина". На вход он будет закрываться в 00:28, а на выход — в 00:45.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"