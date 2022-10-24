Генштаб России сообщил о гибели почти 3 тысяч мирных жителей за полгода СВО

На территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также подконтрольных России частях Харьковской, Херсонской и Запорожской областей с 24 февраля по 26 августа погибли 2959 гражданских лиц, в том числе 197 детей, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской в ответ на обращение депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского.

Рудской уточнил, что речь идет о жертвах огня со стороны Вооруженных Сил Украины.

"При этом достоверными данными о количестве погибших среди мирного населения на подконтрольных киевскому режиму территориях Украины Министерство обороны Российской Федерации не располагает", - заявили Рудской.

Представитель Генштаба сослался на данные центров контроля и координации ДНР и ЛНР, военно-гражданские администрации Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.