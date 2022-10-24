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Новости 16:27

Дрозденко рассказал о помощи, которую жители Ленобласти оказывают мобилизованным

фото ЗакС политика Дрозденко рассказал о помощи, которую жители Ленобласти оказывают мобилизованным

Жители Ленинградской области, а также представители местного бизнеса оказывают мобилизованным не только финансовую, но и материальную помощь, известил региональный глава Александр Дрозденко, пишет Online47.

В первую очередь губернатор отметил заслуги Союза ветеранов спецназа "Тайфун", которому удалось собрать и направить на нужды призывников порядка 30 млн рублей. Посильную финансовую поддержку оказывает также фонд "Ленинградский рубеж".

Денежно помогают мобилизованным и сами ленинградцы, которые собрали около 7 млн рублей.

Кроме того, многие отправляют на фронт связанные лично шерстяные носки, в которые вкладывают письма школьников.


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