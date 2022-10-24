Мишустин рассказал о составе координационного совета по обеспечению потребностей армии

Премьер-министр Михаил Мишустин провел 24 октября первое заседание координационного совета по обеспечению нужд армии и иных структур в рамках спецоперации. В своем вступительном слове глава правительства вкратце рассказал о задачах совета и упомянул его участников.

По словам Мишустина, совет "будет заниматься всем комплексом вопросов, связанных с обеспечением потребностей наших Вооружённых Cил при проведении специальной военной операции". В частности, речь идет об выработке заданий по поставкам вооружений и техники, бюджетном финансировании, формировании цен и прочем.

Состав совета определен президентом Владимиром Путиным, продолжил Мишустин. В него вошли заместители главы правительства, руководители силовых ведомств и экономического блока. Непосредственно заместителями Мишустина как главы координационного совета назначены вице-премьеры Денис Мантуров и Дмитрий Григоренко. Первый будет отвечать за поставку вооружений и техники, второй среди прочего займется вопросами нормативно-правовой и финансовой основы.

"Также в совете создадим рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры. Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями, питанием наших военных", - приводит слова Мишустина пресс-служба кабинета министров.

Что касается региональной составляющей, то вопросы безопасности в регионах назначен курировать мэр Москвы Сергей Собянин. "В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах", - добавил глава правительства.