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Новости 17:36

У петербургского телеканала "78" сменился руководитель

фото ЗакС политика У петербургского телеканала "78" сменился руководитель

Александр Анучкин покидает пост руководителя петербургского телеканала "78": его сменит Алексей Сухоруков, который будет совмещать посты гендиректора и главного редактора, передаёт 78.ru.

Анучкин получил обозначенную должность в сентябре 2017 года, с момента запуска редакции.

Сухоруков до своего нынешнего назначения являлся главным редактором, главой дирекции телевизионного вещания МИЦ "Известия". В холдинге он трудится в последние 20 лет и принимал активное участие в его создании. Также он работал на Пятом канале, ГТРК "Санкт-Петербург", РЕН ТВ.

Добавим также, что Александр Анучкин будет продолжать заниматься творческими проектами в медиаотрасли.


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