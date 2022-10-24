"Чтобы ребята жили в казармах": Дрозденко предложил ввести в школах "Курс молодого бойца"

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко предложил своим подчинённым разработать для учащихся старших классов программу "Курс молодого бойца", который будет включать в себя в том числе проживание в казарме и занятия по военной подготовке, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Инициатива была высказана в ходе встречи Дрозденко с главами муниципальных образований Ленобласти.

"Чтобы ребята приезжали на несколько дней, знакомились с армейским бытом, жили в казармах, проходили занятия по начальной военной подготовке", — рассказал о своей задумке губернатор.

Кроме того, региональный глава дал поручение увеличить размер денежной компенсации за путёвки в оздоровительные лагеря для детей военнослужащих и мобилизованных.

Компенсация для трудоустроенных родителей будет составлять 70%, а для опекунов и приёмных родителей, а также сотрудников государственных организаций здравоохранения — 100%.