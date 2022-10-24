Губернатор рассказал о мерах по снижению налоговой нагрузки

Смольный одобрил новые меры по снижению налоговой нагрузки на горожан и организации, рассказал 24 октября губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении в эфире "Радио России". Также он упомянул о решении расширить поддержку семей с детьми в Петербурге.

"Мы отложили запланированное повышение налога на имущество, решили сохранить ставку на уровне 1,5 % в 2023 году как для физических, так и для юридических лиц", — сообщил Беглов и заодно поведал о планах предложить Заксобранию "продлить до конца 2024 года налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей". Среди другого он упомянул возможность налоговых послаблений для организаций образования, культуры и искусства, спорта и ряда других.

"Подписал постановление о расширении социальной поддержки семей с детьми, — продолжил выступление Беглов. — Сегодня в таких семьях ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет назначается с учетом среднедушевого дохода. Мы сняли несколько формальных ограничений, открыли доступ к этой выплате новым получателям".

Также, по словам Беглова,Важное решение по поддержке детей-сирот принял координационный совет по вопросу попечительства. Сейчас в 26 учреждениях Петербурга находятся 1 100 таких ребят. Будем активнее готовить их к взрослой жизни, развивать профессиональную ориентацию и самостоятельное поведение в так называемых тренировочных квартирах.