Петербуржец явился в военкомат с пистолетом

В военном комиссариате Красногвардейского района росгвардейцы и полицейские задержали 36-летнего гражданина с травматическим пистолетом, сообщили 24 октября в пресс-службе Росгвардии. Там уточнили, что посетитель был нетрезв.

"О том, что в помещении находится вооружённый человек сообщили работники военкомата. Увидев правоохранителей, он бросил пистолет на пол", - рассказали в Росгвардии.

Позже установили, что пистолет WASP R принадлежит сожительнице нарушителя. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Фото: пресс-служба Росгвардии Петербурга