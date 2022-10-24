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Новости 19:40

Петербуржец явился в военкомат с пистолетом

фото ЗакС политика Петербуржец явился в военкомат с пистолетом

В военном комиссариате Красногвардейского района росгвардейцы и полицейские задержали 36-летнего гражданина с травматическим пистолетом, сообщили 24 октября в пресс-службе Росгвардии. Там уточнили, что посетитель был нетрезв.

"О том, что в помещении находится вооружённый человек сообщили работники военкомата. Увидев правоохранителей, он бросил пистолет на пол", - рассказали в Росгвардии.

Позже установили, что пистолет WASP R принадлежит сожительнице нарушителя. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Фото: пресс-служба Росгвардии Петербурга


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