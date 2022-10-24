Депутаты замыслили стимулировать волонтеров льготами на посещение учреждений культуры

Группа депутатов Госдумы внесла 24 октября на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о предоставлении льгот волонтерам при посещении учреждений культуры. Текст проекта доступен на сайте Государственной думы.

Как следует из пояснительной записки к документу, законотворцы полагают дополнительную мотивацию и поддержку волонтеров одним из механизмов повышения популярности добровольческих практик. При этом, согласно озвученным ими данным, за прошедшие 10 лет "доля граждан, занимающихся волонтерством, выросла с 3 % до 19 %, среди молодежи их доля составляет порядка 30 %". Причину этого депутаты видят в "сотрудничестве государства и социально активного сообщества", и в том числе в поддержке волонтеров со стороны президента и правительства.

"Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которым организации культуры при организации платных мероприятий могут устанавливать льготы, дополнив его новой категорией: добровольцы (волонтеры)", — говорится в пояснительной записке.

Как полагают авторы инициативы, подобная мера пошла бы на пользу не только волонтерам, но также и учреждениям культуры, поскольку якобы повысила бы "заинтересованность граждан участвовать в реализации практик и мероприятий", направленных на сохранение наследия страны, традиций и обычаев населяющих ее народов.