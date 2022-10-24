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Новости 20:31

Депутаты замыслили стимулировать волонтеров льготами на посещение учреждений культуры

фото ЗакС политика Депутаты замыслили стимулировать волонтеров льготами на посещение учреждений культуры

Группа депутатов Госдумы внесла 24 октября на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о предоставлении льгот волонтерам при посещении учреждений культуры. Текст проекта доступен на сайте Государственной думы.

Как следует из пояснительной записки к документу, законотворцы полагают дополнительную мотивацию и поддержку волонтеров одним из механизмов повышения популярности добровольческих практик. При этом, согласно озвученным ими данным, за прошедшие 10 лет "доля граждан, занимающихся волонтерством, выросла с 3 % до 19 %, среди молодежи их доля составляет порядка 30 %". Причину этого депутаты видят в "сотрудничестве государства и социально активного сообщества", и в том числе в поддержке волонтеров со стороны президента и правительства.

"Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которым организации культуры при организации платных мероприятий могут устанавливать льготы, дополнив его новой категорией: добровольцы (волонтеры)", — говорится в пояснительной записке.

Как полагают авторы инициативы, подобная мера пошла бы на пользу не только волонтерам, но также и учреждениям культуры, поскольку якобы повысила бы "заинтересованность граждан участвовать в реализации практик и мероприятий", направленных на сохранение наследия страны, традиций и обычаев населяющих ее народов.


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