Сквер во Фрунзенском районе осветят в декабре

Сквер Воинов-Освободителей на Загребском бульваре получит освещение в декабре текущего года, сообщили 24 октября в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Как уточнили чиновники, к настоящему моменту здесь уже завершены работы по установке наружного освещения и благоустройству территории.

"Проектом предусмотрено освещение территории сквера, детской площадки и рекреационных зон. Новое наружное освещение сделает комфортнее и безопаснее времяпрепровождение граждан на территории зеленой зоны", — полагают в комитете.

Всего в сквере было установлено 264 опоры наружного освещения и 295 светодиодных светильников, которые отличаются меньшим потреблением электроэнергии и не имеют опасных компонентов в конструкции. "Включить наружное освещение в сквере планируется в декабре 2022 года", — отметили в комитете.

Фото: gov.spb.ru