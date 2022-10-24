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Новости 21:48

Смольный собирается запретить "визуально изменять пол" на свадьбах

фото ЗакС политика Смольный собирается запретить "визуально изменять пол" на свадьбах

Молодоженам, решившим заключить брак в Петербурге, могут запретить визуально менять пол с помощью макияжа и одежды. Также под запретом может оказаться традиционное разбрасывание риса и крупы. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы 24 октября.

Согласно проекту постановления "О порядке заключения брака в торжественной обстановке в Санкт-Петербурге" в местных загсах появится новый перечень правил поведения для молодоженов, их родственников и гостей, в котором числится 16 пунктов.

Помимо существующих запретов на ношение верхней одежды и распитие алкоголя в здании органа ЗАГС, в Петербурге во время регистрации брака могут запретить "изменять свой внешний вид, в том числе визуально изменять свой пол с помощью внешнего вида". Все присутствующие на церемонии должны придерживаться "элегантно-праздничного внешнего вида" или делового стиля. Кроме того, в новой редакции правил собираются уточнить, чем нельзя загрязнять помещения и прилегающую территорию. Это крупа, лепестки цветов, монеты и конфеты.

При выявлении нарушения установленного порядка сотрудники ЗАГС могут обратиться к правоохранительным органам.

 

Константин Леньков


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