В 2022 году на учет в России встало максимальное с начала пандемии количество мигрантов

За девять месяцев 2022 года на миграционный учет в России встало почти 12,8 млн иностранцев, рассказало 25 октября ТАСС со ссылкой на данные МВД. Это рекордное количество за последние три года.

Так, в прошлом году за первые три месяца на учет встали 9,2 млн иностранных граждан, а в 2022 году — более 7,5 млн человек. Наблюдаемая картина может быть связана с пандемией коронавируса и ограничительными мерами.

При этом миграционная статистика показывает, что к допандемийному уровню Россия по-прежнему не вернулась. В 2019 году на учет в стране встали почти 15 млн человек, что более чем на 2 млн больше, чем сейчас.

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