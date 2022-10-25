СК сообщил о задержании подозреваемого в вандализме на мемориале "Разорванное кольцо"

Следственный комитет вечером 24 октября распространил сообщение о задержании во Всеволожском районе Ленобласти гражданина, подозреваемого в нанесении свастики на памятный километровый столб № 39 на Дороге жизни и на постамент зенитного орудия.

"Следственными органами СК России по Ленинградской области подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и в содеянном раскаялся", - гласит сообщение, распространенное пресс-службой ведомства.

Как отмечается, речь идет о ранее не судимом местном жителе 1995 года рождения. Его задержали в рамках уголовного дела о повреждении воинских памятников (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

Следствие подготовило ходатайство в суд об аресте гражданина.