Суд в Петербурге заблокировал 30 сайтов с видеороликами зацеперов

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел административные иски прокурора о признании информации, распространяемой рядом интернет-сайтов, запрещенной на территории России, сообщила 25 октября объединенная пресс-служба городских судов.

Как уточняется, речь шла о сайтах с видеозаписями, герои которых "катаются на крышах электропоездов, дотрагиваясь до токонесущих частей электрооборудования вагонов, находящихся под высоким напряжением". Среди зацеперов встречались несовершеннолетние, а сами сайты не имели возрастных или каких-либо еще ограничений в доступе, указала судебная пресс-служба.

Суд счел, что видеозаписи содержат информацию, причиняющую вред здоровью или развитию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ). Контент, распространяемый на 30 сайтах, был запрещен на всей территории России.