Вице-губернатор Ленобласти сообщил об отмене в регионе всех решений по мобилизации отцов троих детей

В Ленобласти отменены все решения по частичной мобилизации отцов троих несовершеннолетних детей, сообщил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин на встрече с депутатами местного Заксобрания 25 октября.

"Сегодня состоялось решение губернатора, все решения комиссий по их поводу будут отменены, отцы с тремя детьми будут возвращены", — приводит слова Ильина портал 47news. Само заявление чиновника прозвучало в ответ на вопрос депутата Александра Смирнова.

Позже эту информацию подтвердил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщило издание.