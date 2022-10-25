Глава РКН пожаловался на усиление DDoS-атак с начала спецоперации

Мощность и продолжительность DDoS-атак на российские ресурсы заметно усилилась с начала спецоперации на Украине, заявил 25 октября глава Роскомнадзора Андрей Липов. По его словам, количество значимых атак на отечественную информационную инфраструктуру выросло в 4,5 раза, а их средняя продолжительность достигла к маю почти часа.

Согласно Липову, с начала спецоперации "ежедневно бомбардировкам в сети подвергались сотни российских ресурсов". "Существенно возросла мощность атак, а средняя продолжительность каждой из них в мае достигала 57 часов. Для сравнения в феврале-марте 2021-го года этот показатель не превышал 12 минут", — приводит слова главы Роскомнадзора ТАСС.

Сами атаки предпринимались как на порталы федеральных и региональных органов власти, так и на сайты Госуслуг и крупных финансовых организаций, а также РЖД, средств массовой информации и многих других ресурсов и систем. В целом же, по оценкам Липова, с начала спецоперации количество DDoS-атак на российскую инфраструктуру увеличилось в 4,5 раза.

Фото: pixabay