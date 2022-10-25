Троим петербуржцам вынесли приговоры по делу, связанному с гостайной

Горсуд Петербурга назначил условные сроки троим петербуржцам, которые проходили по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283.1 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, материалы дела носят гриф "совершенно секретно", в связи с чем заседание прошло в закрытом режиме.

Константин Козинцев и Иван Лапшин получили по четыре года условно, а их подельник Михаил Самохин - три с половиной года условно.

Всех фигурантов освободили от наказания, поскольку истекли сроки давности. Суд зарегистрировал материалы их уголовного дела в январе нынешнего года.