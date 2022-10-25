Почетные доноры Петербурга попросили у Беглова право парковаться бесплатно

Губернатору Александру Беглову направили коллективное письмо с предложением разрешить почетным донорам Петербурга бесплатно оставлять свои машины в зоне платной парковки.

Под обращением подписались представители общественных организаций и отдельные горожане. В нем говорится, что всего знаком "Почетный донор Санкт-Петербурга" наградили 3700 человек. Из них примерно у половины есть автомобили, предположили авторы обращения.

Петербургские доноры заметили, что их московские коллеги имеют множество льгот. Например, бесплатный проезд на общественном транспорте, скидки на оплату коммунальных услуг и бесплатное изготовление зубных протезов.

Напомним, свободно парковаться в зоне платной парковки в Петербурге могут члены многодетных семей, зарегистрированные в городе, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также владельцы электромобилей.