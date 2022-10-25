ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:54

Единороссы отказались от новогодних корпоративов в связи со спецоперацией

фото ЗакС политика Единороссы отказались от новогодних корпоративов в связи со спецоперацией

"Единая Россия" не намерена проводить корпоративы на Новый год в связи с продолжающейся на Украине спецоперацией, заявил 25 октября РИА "Новости" глава центрального исполкома и заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин.

"Мы, естественно, в партии никаких [новогодних] корпоративов и так далее проводить не собираемся в этом году", — цитирует единоросса информагентство.

При этом Сидякин допустил, что примеру последуют и региональные отделения партии. В то же время он прибавил, что "никакой кампанейщины на эту тему нет в общественном сознании".

"Если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, и веселиться. Я такой возможности для людей, которые поддерживают специальную военную операцию, не вижу", — заключил глава центрального исполкома ЕР.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама