Единороссы отказались от новогодних корпоративов в связи со спецоперацией

"Единая Россия" не намерена проводить корпоративы на Новый год в связи с продолжающейся на Украине спецоперацией, заявил 25 октября РИА "Новости" глава центрального исполкома и заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин.

"Мы, естественно, в партии никаких [новогодних] корпоративов и так далее проводить не собираемся в этом году", — цитирует единоросса информагентство.

При этом Сидякин допустил, что примеру последуют и региональные отделения партии. В то же время он прибавил, что "никакой кампанейщины на эту тему нет в общественном сознании".

"Если кто-то считает для себя возможным, может, конечно, и веселиться. Я такой возможности для людей, которые поддерживают специальную военную операцию, не вижу", — заключил глава центрального исполкома ЕР.