Вице-губернаторов Петербурга просят расширить сеть перехватывающих парковок

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев, возглавляющий комиссию по транспорту, пообещал в ближайшее время обратиться к вице-губернаторам на предмет расширения сети перехватывающих парковок. Политик отметил, что нынешнее их количество рассчитано на 1800 мест, тогда как в действительности горожане нуждаются в десятках тысяч таких мест. Решение проблем автомобилистов в городе-миллионнике, считает Цивилев, требует разностороннего подхода. В частности, по его мнению, нужно и расширять имеющиеся парковки, и строить новые.

"С одной стороны, мы должны парковочные места делать платными — выгоды и перспективы оптимизации транспортной системы от разгрузки центра очевидны. С другой стороны, у людей должна быть альтернатива. И это перехватывающие парковки", - приводит его тезисы пресс-служба городского отделения единороссов.

Предложение членов профильной комиссии включает в себя создание на части платных стоянок мест для льготников и для жителей окрестных домов, во дворах которых ведется зимняя уборка.