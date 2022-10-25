Места для складирования снега определены в Ленобласти

Власти Ленинградской области определились в 64 площадками на территории региона для вывоза снежных масс зимой, сообщила пресс-служба региональной администрации.

"Эконадзор зимой проследит за исполнением правил, по которым снежные и ледяные массы не должны мешать проезду, находиться вблизи источников питьевой воды или на льду замёрзших водоемов", — говорится в сообщении, распространенном 25 октября.

Кроме того, сегодня же губернатор региона Александр Дрозденко поручил главе комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александру Тимкову "проверить схемы разграничения территорий в поселениях первого уровня в преддверии зимнего сезона". Дрозденко заявил, что в населенных пунктах "не должно быть "ничейных" территорий", за уборку которых никто не отвечает. Равным образом "границы подведомственных территорий не должны накладываться друг на друга", распорядился он.