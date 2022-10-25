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Новости 15:19

Новгородские власти направят более 200 млн рублей на помощь семьям мобилизованных

фото ЗакС политика Новгородские власти направят более 200 млн рублей на помощь семьям мобилизованных

Правительство Новгородской области решило выделить свыше 213 млн рублей на дополнительные меры поддержки, призванные помочь семьям частично мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Андрея Никитина. Чиновник подчеркнул, что программа помощи составлялась, исходя из рекомендаций Минтруда и пожеланий самих семей.

Речь идет, в частности, о бесплатном проезде и бесплатном питании в учебных заведениях для детей мобилизованных, бесплатном посещении кружков и секций, а также бесплатных путевках в санатории на ближайших осенних каникулах.

"Среди мобилизованных есть те, кто заключил социальный контракт. В этом случае - либо контракт продлевается, либо по желанию самого человека расторгается, но возврат денежных средств не осуществляется, так как мобилизация признается уважительной причиной", - уточнил Никитин.


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