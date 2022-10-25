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Муниципал 15:45

Глава МО "Дачное" получил представление прокуратуры

фото ЗакС политика Глава МО "Дачное" получил представление прокуратуры

Прокуратура Кировского района Петербурга изучила обстоятельства травмирования ребенка на детской площадке возле дома проспект Стачек, 124, находящегося на территории МО "Дачное". Инцидент имел место в середине лета, когда упавший с одной из игровых конструкций несовершеннолетний петербуржец сломал себе обе руки.

Результаты инспекции показали, что представители муниципалитета должным образом не позаботились о безопасности игрового оборудования: оно имело множественные повреждения.

Главе МО Вадиму Сагалаеву вынесли представление, выполнение которого находится на контроле у прокуратуры. Кроме того, ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать моральный ущерб, нанесенный пострадавшему ребенку.


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Сагалаев Вадим Александрович
Упоминаемые персоны
Сагалаев Вадим Александрович 




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