Глава МО "Дачное" получил представление прокуратуры

Прокуратура Кировского района Петербурга изучила обстоятельства травмирования ребенка на детской площадке возле дома проспект Стачек, 124, находящегося на территории МО "Дачное". Инцидент имел место в середине лета, когда упавший с одной из игровых конструкций несовершеннолетний петербуржец сломал себе обе руки.

Результаты инспекции показали, что представители муниципалитета должным образом не позаботились о безопасности игрового оборудования: оно имело множественные повреждения.

Главе МО Вадиму Сагалаеву вынесли представление, выполнение которого находится на контроле у прокуратуры. Кроме того, ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать моральный ущерб, нанесенный пострадавшему ребенку.