Суд отказал еще одному петербуржцу, добивавшемуся отсрочки от мобилизации

Красногвардейский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска Желалу Аматханову, который оспаривал свой призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, передает объединенная пресс-служба городских судов. Гражданин в своем заявлении указывал, что вручение ему повестки сопровождалось процессуальными нарушениями, и добивался отсрочки.

Суд пришел к выводу, что Аматханов, прошедший ранее срочную службу, а ныне получающий образование по заочной форме, не попадает в категорию людей, которым полагается отсрочка от мобилизации. Кроме того, в военкомате истец не представил никаких документов или жалоб, связанных с неудовлетворительным состоянием здоровья.

Пресс-служба добавила, что Красногвардейский и Кировский районный суды прекратили производства по еще двум аналогичным делам. В обоих случаях решения о призыве заявителей на воинскую службу были отменены, а истцы, в свою очередь, отказались от претензий.