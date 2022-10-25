ФАС будет передавать Генпрокуратуре сведения о нарушителях в сфере оборонзаказа

Федеральная антимонопольная служба договорилась с руководством Генпрокуратуры о предоставлении контрольному ведомству данных об организациях, которые замечены в нарушениях в сфере государственного оборонного заказа.

Как сообщает сайт ФАС, прокуроры будут иметь постоянный доступ к информации о лицах, которых привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.

Утверждается, что соглашение облегчит и ускорит противодействие силовой структуры тем, кто не выполняет условия оборонзаказа в период военной спецоперации.

Отметим, что нынешней осенью были ужесточены положения Уголовного кодекса, связанные с поставками в военной сфере: отныне срыв поставок грозит для обвиненных в таком преступлении реальным сроком длительностью до десяти лет.