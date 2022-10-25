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Новости 17:28

В Госдуму поступил законопроект о противодействии распространению экстремизма через QR-коды

фото ЗакС политика В Госдуму поступил законопроект о противодействии распространению экстремизма через QR-коды

Курултай республики Башкортостан совместно с депутатом Госдумы Динаром Гильмутдиновым внесли 25 октября на рассмотрение парламента законопроект об упрощении борьбы с распространением экстремизма в интернете и посредством QR-кодов. Проект предполагает внесение изменений в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство понятие "унифицированного указателя ресурса". Под последним они предлагают понимать стандарт записи интернет-ссылок в виде "совокупности букв, цифр, символов, однозначно определяющих местонахождение информационного ресурса (страницы сайта, файла)" в Сети.

Необходимость нововведения законотворцы объясняют тем, что сейчас распространители экстремистских материалов могут уходить от ответственности, публично демонстрируя лишь ссылки на запрещенные материалы, но не их самих.

"Наиболее распространена такая практика в сети Интернет, где ссылка представляет собой набор букв, цифр, символов и согласно позиции судебных и правоохранительных органов не является предметом публичной демонстрации экстремистских материалов, даже если сопровождается кратким описанием. Наказуемым в данном случае является лишь перепост экстремистского материала, то есть публичная демонстрация его точной копии", — пишут авторы инициативы в пояснительной записке к ней.

Другим видом ухода от ответственности авторы полагают использование QR-кодов со ссылками на запрещенные материалы "в местах массового скопления людей и высокого пешеходного трафика".

"Проектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, отнеся к ее проявлениям также и распространение унифицированных указателей ресурсов с информацией экстремистского содержания", — резюмируют законотворцы. Как отмечают они сами в пояснительной записке, текст проекта был подготовлен "с учетом предложений правоохранительных органов".


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