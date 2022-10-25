Псковский депутат призвала россиян отказаться от утреннего кофе ради помощи военнослужащим

Депутат Псковской городской думы Алеся Михачева предложила согражданам отказаться от каких-либо излишеств для того, чтобы специальная военная операция на Украине продвигалась более успешно. По ее мнению, для этой цели поможет любая экономия, начиная от ста рублей в день.

"Та же кружка кофе, который мы выпиваем по утрам. Если мы не выпьем кофе, думаю, мы не сильно расстроимся, но, не выпив кофе с утра, мы можем помочь ближнему", - рассудила единоросс в интервью региональной радиостанции "ПЛН FM".

По ее убеждению, в России настало такое время, когда следует особенно серьезно задуматься о целесообразности расходования личных средств. Тратить их нужно там, где действительно необходима помощь, уверена депутат, имея в виду спецоперацию.

Помимо законотворческой работы в городе, Михачева возглавляет региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.