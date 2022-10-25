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Выборы - 2022

Новости 17:59

Псковский депутат призвала россиян отказаться от утреннего кофе ради помощи военнослужащим

фото ЗакС политика Псковский депутат призвала россиян отказаться от утреннего кофе ради помощи военнослужащим

Депутат Псковской городской думы Алеся Михачева предложила согражданам отказаться от каких-либо излишеств для того, чтобы специальная военная операция на Украине продвигалась более успешно. По ее мнению, для этой цели поможет любая экономия, начиная от ста рублей в день.

"Та же кружка кофе, который мы выпиваем по утрам. Если мы не выпьем кофе, думаю, мы не сильно расстроимся, но, не выпив кофе с утра, мы можем помочь ближнему", - рассудила единоросс в интервью региональной радиостанции "ПЛН FM".

По ее убеждению, в России настало такое время, когда следует особенно серьезно задуматься о целесообразности расходования личных средств. Тратить их нужно там, где действительно необходима помощь, уверена депутат, имея в виду спецоперацию.

Помимо законотворческой работы в городе, Михачева возглавляет региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.


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