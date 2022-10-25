Через два года Водоканал рассчитывает полностью очищать сточные воды на Петровском острове

На Петровском острове специалисты Водоканала приступили к строительству канализационного коллектора и реконструкции сетей водоотведения, сообщила 25 октября пресс-служба губернатора. После завершения работ предприятие рассчитывает переключить на очистные сооружения сточные воды острова, поступающие в Малую Неву и Ждановку, тем самым обеспечив их полную очистку.

На острове планируется строительство коллектора длиной около 1,9 километра и прокладка канализационных сетей длиной 2,4 километра. Поскольку работы планируются в пределах охранной зоны, проект получил согласование КГИОП и историко-культурной экспертизы, сообщили в Смольном.

Комментируя начало работ, Александр Беглов выразил уверенность, что строительство коллектора "улучшит экологическую обстановку в Петроградском районе, позволит подключить к системе водоотведения жилые кварталы, объекты социальной и спортивной инфраструктуры". На текущий момент уровень очистки сточных вод составляет, по утверждению градоначальника, 99,6 %.

Завершение работ и восстановление благоустройства должно произойти до конца 2024 года.

Фото: gov.spb.ru