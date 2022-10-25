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Новости 19:19

В Госдуму внесли инициативы об освобождении от мобилизации ученых и не служивших

фото ЗакС политика В Госдуму внесли инициативы об освобождении от мобилизации ученых и не служивших

Член думской фракции КПРФ Михаил Матвеев внес на рассмотрение коллег два законопроекта, предлагающие изменения в правила призыва на воинскую службу.

Первый законопроект предусматривает освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации кандидатов и докторов наук. В пакете документов, опубликованном на сайте федерального парламента, Матвеев обращает внимание, что принятие законопроекта не создаст дополнительной нагрузки на бюджет. Такое же замечание имеется и в пакете документов, приложенном ко второй инициативе коммуниста.

Согласно второму законопроекту, частичная мобилизация не должна распространяться на всех россиян, кто ранее не проходил военную службу. Матвеев указывает, что в случае принятия этого документа не потребуется отменять, приостанавливать или корректировать какие-либо другие действующие правовые нормы.

Текст пояснительной записки к обеим инициативам полностью идентичен.


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