Петербургского активиста отправили в спецприемник из-за граффити со свастикой

Московский районный суд Петербурга постановил арестовать на двое суток активиста Дмитрия Кузьмина, на которого после ночного задержания полицейские составили два административных протокола. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, в обоих случаях поводом стали граффити, нарисованные Кузьминым.

Одно из них, с упоминанием фамилии действующего президента, обернулось для задержанного штрафом в размере 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил). Другая художественная работа, содержащая свастику, привела к аресту по части 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрация запрещенной символики).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов