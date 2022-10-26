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Новости 9:56

В Петербурге стали чаще открываться кофейни и точки по продаже разливного пива

фото ЗакС политика В Петербурге стали чаще открываться кофейни и точки по продаже разливного пива

Во втором и третьем кварталах текущего года в Северной столице стал активнее развиваться бизнес по открытию магазинов, продающих разливное пиво: на эту категорию приходится 9% от общего количества новых торговых точек в городе, выяснил "Деловой Петербург". Практически также часто в городе стали открываться кофейни (8%).

Не менее чаще в Петербурге появляются табачные лавки (5%). Систематически горожане сталкиваются с открытием новых продуктовых магазинов в жилых домах. Аналитики предположили, что бизнесмены отдают предпочтение сегменту торговли, поскольку в Северной столице по-прежнему популярен челночный бизнес, то есть импорт товаров с целью продажи в розницу или мелким оптом.

Отметим, что в 2021 году в городе чаще всего открывали точки по продаже одежды (7%). Сейчас этот показатель держится на отметке в 5%. 


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