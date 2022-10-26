Mercedes-Benz объявил об уходе из России

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz объявил о намерении покинуть российский рынок и продаже всех своих дочерних предприятий дилеру "Автодом", следует из сообщения производителя.

"Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях (АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО, OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус") локальному инвестору, компании "АВТОDОМ", - указывается в послании компании.

В свою очередь в "Автодоме" известили, что постараются приложить все силы для того, чтобы сохранить качественное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России.

Также в Минпромторге заявили о готовности помочь новому владельцу активов автоконцерна наладить производство на подмосковном заводе в Есипово, пишет РИА Новости.