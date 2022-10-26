В подмосковном доме Ксении Собчак проходит обыск по делу её коммерческого директора

В доме журналистки Ксении Собчак, который расположен в коттеджном посёлке в Подмосковье, проходит обыски, передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Оперативные мероприятия проводятся по делу коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Самого его задержали вечером во вторник, 25 октября.

"У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан её коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет", — поделился собеседник ТАСС.

Сама журналистка пока никак не прокомментировала проводимый обыск, однако накануне высказалась о деле своего подчинённого.

"Я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит", — написала Собчак у себя в Telegram-канале.