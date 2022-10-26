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Новости 11:42

ФАС вынесла предупреждение комитету по тарифам Ленобласти

фото ЗакС политика ФАС вынесла предупреждение комитету по тарифам Ленобласти

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки нарушений законодательства в деятельности комитета Ленобласти по тарифам и ценовой политике, о чем говорится на сайте ведомства. Чиновники совершили проверку после жалобы одного из подрядчиков, ООО "Балтийский химический комплекс".

Антимонопольщики согласились с компанией в том, что представители комитета совершили действия, способные привести к нарушению закона о защите конкуренции. Об этом свидетельствует привилегированное положение, в котором позволили оказаться ОАО "Кингисеппский Водоканал": с организации не стали взимать плату за подключение к системе водоотведения комплекса по переработке этансодержащего газа. Речь идет о строящихся газоперерабатывающем заводе и газохимическом комплексе в Кингисеппском муниципальном районе.

После предупреждения, полученного от ФАС, у профильного комитета есть месяц за то, чтобы установить плату для Водоканала. 


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