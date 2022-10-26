Новый участок петербургского метро от "Беговой" до "Планерной" сдадут в 2028 году

К возведению нового отрезка городского метрополитена от станции "Беговая" до станции "Планерная" должны приступить уже в 2023 году, информирует "КП Петербург". "Метрострой Северной столицы" (МСС) ранее определился с подрядчиком, который будет обслуживать проходческий щит "Надежда", после чего заменят необходимые детали и запчасти и приступят к прокладке тоннеля.

"Монтаж щита мы уже начали. Проходка ориентировочно начнется во втором квартале 2023 года. Окончание работ - 2028 год", - отчитались в МСС.

Ранее Смольный утвердил проект планировки межевания территории под возведение линейного участка зелёной ветки городской подземки, которая будет включать в себя перегон от "Беговой" до "Богатырской" и впоследствии до "Планерной", которая должна стать пересадочной на "Шуваловскй проспект". Ожидается, что последнюю достроят к 2030 году.