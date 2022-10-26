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Новости 12:18

Под Петербургом откроют новый динопарк

фото ЗакС политика Под Петербургом откроют новый динопарк

В деревне Мистолово Всеволожского района к предстоящим зимним праздникам начнет круглогодичную работу новый динопарк (парк динозавров и различных аттракционов), о чем пишет ТАСС со ссылкой на администрацию горнолыжного курорта "Охта Парк". Организаторы утверждают, что рекреация станет одной из крупнейших в своем роде на территории Петербурга и области.

"Масштабные фигуры динозавров погрузят детей в древний мир и позволят прикоснуться к фауне того времени, а специальные инфостенды позволят лучше понять, какие звери населяли Землю миллионы лет назад. В парке можно будет узнать о том, где жил каждый из динозавров, чем он питался", - рассказали в пресс-службе проекта.

Ожидается, что всего взору посетителей будет доступно 25 подвижных фигур динозавров, каждая из которых будет существенно превышать человеческий рост. Для детей организуют специальные песочницы, в которых при помощи археологических инструментов можно будет ознакомиться с технологиями раскопок.


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