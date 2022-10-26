Пиотровский назвал дату открытия главного книжного магазина в доме Зингера

Главный городской магазин в доме Зингера на Невском проспекте откроет свои двери для посетителей 12 ноября, известил у себя в Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Для петербуржцев и гостей города будут доступны первый и второй этажи. В выходные, 12 и 13 ноября, в зале искусств по сеансам покажут светомузыкальное шоу с 3D-мэппингом. На втором этаже монтируют экраны, на которых будут транслироваться 3D-ролики, которые будут посвящены истории книжного магазина.

Также пройдут встречи с такими писателями, как Татьяна Устинова, Мария Семёнова, Ася Лавринович и Михаил Лабковский.

Для покупателей также организуют беспроигрышную лотерею.