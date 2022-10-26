В России выявили два новых варианта коронавируса

Роспотребнадзор обнаружил распространение по стране двух новых вариантов коронавируса, причем оба они пока оцениваются как более заразные, чем ранее известные, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главного санитарного врача РФ Анну Попову.

"На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта, это ВQ.1.1 и ВQ.1. Один из них был привезен из-за рубежа в РФ. И мы предполагаем дальнейшее развитие ситуации в части распространения новых геновариантов", - рассказала чиновница.

По сведениям Поповой, клиническая картина у заразившихся мало отличается от последствий предыдущих штаммов, что позволяет говорить о неплохом иммунитете россиян к коронавирусу. Как уточняет РИА "Новости", вариант вируса BQ.1.1 ранее получил в СМИ условное название "цербер".

Тем временем, за последние сутки, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране было зафиксировано новых случаев заражения инфекцией. За прошедший месяц официальная заболеваемость COVID-19 снизилась почти в шесть раз. Как отметила 26 октября глава Роспотребнадзора, среди новых случаев по-прежнему доминируют заражения подвидами "омикрона" ВА.4 и ВА.5.