Петербургский мундеп стал фигурантом дела об организации нелегальной миграции

Управление Следственного комитета по Петербургу начало расследовать уголовное дело о создании преступного сообщества (ч. 1, 2 ст.210 УК), которое организовывало потоки нелегальной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК).

Как сообщает пресс-служба ведомства, главным подозреваемым силовики считают депутата одного из муниципальных советов Петербурга. Его задержали на территории Рязанской области при попытке скрыться.

По версии следствия, вместе с подельниками организатор преступной группы при помощи подложных документов поспособствовал постановке на миграционный учет как минимум 100 тысяч нелегальных мигрантов. Оформляли их "по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать в данных помещениях".

Силовики провели около тридцати обысков в рамках расследования дела. Задержали шестерых фигурантов: трех мужчин и трех женщин.